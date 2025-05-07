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Парад "важнее". Жителям Москвы отключили банковские переводы

Москва, Среда 07 мая 2025 18:15
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Парад "важнее". Жителям Москвы отключили банковские переводы Иллюстративное фото: жителям Москвы ограничили банковские переводы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Москвы и Подмосковья могут столкнуться с проблемами при банковских переводах. Это происходит на фоне подготовки к параду ко "Дню победы".

Об этом сказано в сообщении оператора российского сервиса "Национальная система платежных карт", сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

"В связи с возможными ограничениями доступа в сеть интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП (систему быстрых платежей - ред.), а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - пишет оператор "Национальной системы платежных карт".

При этом крупнейшие банки также заявили, что в работе их приложений может наблюдаться сбой. Они рекомендуют клиентам подключаться к интернету через Wi-Fi или пробовать повторить операцию позже.

Также москвичей предупреждают, что в ближайшие дни "могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи".

Отключения мобильного интернета в Москве

К слову, в Москве уже отключили мобильный интернет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выдумал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг на время подготовки к параду ко "Дню победы".

По его словам, Россия боится "опасного соседства". При этом когда ограничения будут сняты - он не уточнил.

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