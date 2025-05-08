Парад з підтекстом. Путін хоче використати 9 травня для мобілізації росіян на війну

Міністри закордонних справ України, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії та Молдови виступили зі спільною заявою щодо дій російського диктатора Володимира Путіна.

"У той час як Росія продовжує війну проти України та посилює свої ворожі дії проти демократичних європейських країн, потреба у просуванні спільних європейських наративів пам'яті на нашому континенті та за його межами є більш нагальною, ніж будь-коли", - пояснили міністри.

За їх словами, правдива оцінка та глибоке розуміння історії є основою демократичної стійкості суспільства.

"Ми всі готові протистояти російській дезінформації та спробам Росії переписати європейську історію. У Росії немає права монополізувати перемогу над нацизмом, яку здобули багато націй і народів", - йдеться в заяві.

Як пишуть міністри, замість належного вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, режим Путіна створив потворний культ перемоги, використовуючи колективну перемогу над нацистами для виправдання своєї нинішньої агресії та звірств проти українців.

"Майбутній парад 9 травня, на якому Росія щорічно відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною, задуманий як прославлення цього культу. Путін намагатиметься використати його для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення свого режиму та створення враження, що його міжнародна ізоляція слабне", - йдеться в спільній заяві.

Водночас міністри наголосили, що вони мають не допустити того, щоб Путін досяг своїх цілей.