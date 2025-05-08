Парад с подтекстом. Путин хочет использовать 9 мая для мобилизации россиян на войну

Россия превращает День победы в инструмент пропаганды и мобилизации. Сразу несколько европейских стран призвали не позволить Кремлю использовать память о Второй мировой войне для оправдания новой агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Министры иностранных дел Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии и Молдовы выступили с совместным заявлением относительно действий российского диктатора Владимира Путина.
"В то время как Россия продолжает войну против Украины и усиливает свои враждебные действия против демократических европейских стран, потребность в продвижении общих европейских нарративов памяти на нашем континенте и за его пределами является более насущной, чем когда-либо", - пояснили министры.
По их словам, правдивая оценка и глубокое понимание истории является основой демократической устойчивости общества.
"Мы все готовы противостоять российской дезинформации и попыткам России переписать европейскую историю. У России нет права монополизировать победу над нацизмом, которую одержали многие нации и народы", - говорится в заявлении.
Как пишут министры, вместо надлежащего чествования памяти жертв Второй мировой войны, режим Путина создал уродливый культ победы, используя коллективную победу над нацистами для оправдания своей нынешней агрессии и зверств против украинцев.
"Будущий парад 9 мая, на котором Россия ежегодно отмечает победу СССР над нацистской Германией, задуман как прославление этого культа. Путин будет пытаться использовать его для дополнительной мобилизации россиян на войну, укрепления своего режима и создания впечатления, что его международная изоляция слабеет", - говорится в совместном заявлении.
В то же время министры подчеркнули, что они должны не допустить того, чтобы Путин достиг своих целей.
Напомним, что в Москве 9 мая планируется масштабный парад по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. На мероприятие российский диктатор Владимир Путин пригласил ряд иностранных лидеров.
Стоит отметить, что несколько евродепутатов отправится в Москву даже несмотря на запрет Европейского Союза. Они заявили, что их визит не имеет политического подтекста.
Мы писали, что ранее Европейский Союз дал указание странам-кандидатам не участвовать в торжествах в Москве, посвященных празднованию 9 мая.
Более того, Украина попросила чиновников ЕС приехать 9 мая в Киев. Визит европейских лидеров должен был бы стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного "парада победы" Путина в Москве.
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