UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

"Пара каністр не завадить": що буде з цінами на АЗС та чому варто робити запаси

10:58 12.08.2026 Ср
3 хв
Прогноз щодо 100 грн/л може повернутися, але за однієї умови
aimg Марія Кучерявець
Фото: Українцям радять тримати невеличкий запас пального (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на пальне в Україні поки залишаються стабільними, а прогноз щодо дизеля по 100 грн/л на серпень скасовано. Водночас ситуація залишається непередбачуваною, тому варто мати певний запас пального.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Головне:

  • Ситуація на ринку пального: Наразі залишається повністю непрогнозованою через високу турбулентність. На ціноутворення впливають як світові чинники, так і внутрішні умови в Україні.
  • Прогноз щодо 100 грн/л скасовано: Наразі цінники на такому рівні не загрожують українським АЗС, якщо не станеться нової ескалації на Близькому Сході.
  • Дефіциту пального немає: Серпневі контракти закриють потреби ринку в повному обсязі.
  • Головний тригер: Ціни можуть як радикально впасти (у разі угоди США та Ірану), так і знову підскочити через світовий дефіцит нафти.
  • Внутрішні ризики: Системні удари РФ по українських нафтобазах та логістиці.
  • Важливо запастися: Експерт радить українцям мати невеликий запас пального - "пару-трійку каністр", особливо перед зимою.

Що впливає на світові ціни на нафту та пальне

Ситуація на Близькому Сході: Подальші ціни у світі напряму залежать від того, чи домовляться Сполучені Штати з Іраном.

Два основні сценарії:

  • Позитивний: якщо буде мир, ціна може впасти дуже радикально - навіть нижче, ніж на початку іранської війни наприкінці лютого.
  • Ескалація: якщо напруга продовжиться, ціни знову зростатимуть через світовий дефіцит нафти й пального. Між цими сценаріями можливі різні проміжні фази.

Яка ситуація з наявністю пального в Україні

Проблем із наявністю пального наразі не передбачається, оскільки українські компанії непогано законтрактувалися на серпень, каже експерт.

Водночас існують внутрішні ризики: росіяни активно атакують склади та логістичні маршрути, тому гарантувати стабільність на 100% не можна.

Чи буде дизель по 100 гривень?

Наразі та на найближчу перспективу прогноз щодо дизеля по 100 грн остаточно скасовано, і є сподівання, що до нього не доведеться повертатися.

Проте цей прогноз може стати актуальним знову, якщо знову загостриться ситуація на Близькому Сході, зауважує Куюн.

Рекомендації: чому потрібен запас пального

Для громадян: Не завадить зробити невеликий запас пального на пару-трійку каністр (або більше) на зиму.

Для держави та муніципалітетів: Мати певні запаси також необхідно, щоб уникнути ажіотажу, паніки та черг на заправках, коли починають рости ціни чи розбиваються шляхи постачання.

Ефект від запасів: Це допоможе уникнути пікових навантажень на систему (як це було навесні та в липні, коли фури спустошували заправки) та дозволить не тримати великі централізовані склади. Крім того, чим більше ресурси будуть децентралізовані та розпорошені, тим складніше їх дістати ворогу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензинАЗСБензинДизпаливоГазЦіна на газ