"Пара каністр не завадить": що буде з цінами на АЗС та чому варто робити запаси

Ціни на пальне в Україні поки залишаються стабільними, а прогноз щодо дизеля по 100 грн/л на серпень скасовано. Водночас ситуація залишається непередбачуваною, тому варто мати певний запас пального.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
Головне:
Ситуація на Близькому Сході: Подальші ціни у світі напряму залежать від того, чи домовляться Сполучені Штати з Іраном.
Два основні сценарії:
Проблем із наявністю пального наразі не передбачається, оскільки українські компанії непогано законтрактувалися на серпень, каже експерт.
Водночас існують внутрішні ризики: росіяни активно атакують склади та логістичні маршрути, тому гарантувати стабільність на 100% не можна.
Наразі та на найближчу перспективу прогноз щодо дизеля по 100 грн остаточно скасовано, і є сподівання, що до нього не доведеться повертатися.
Проте цей прогноз може стати актуальним знову, якщо знову загостриться ситуація на Близькому Сході, зауважує Куюн.
Для громадян: Не завадить зробити невеликий запас пального на пару-трійку каністр (або більше) на зиму.
Для держави та муніципалітетів: Мати певні запаси також необхідно, щоб уникнути ажіотажу, паніки та черг на заправках, коли починають рости ціни чи розбиваються шляхи постачання.
Ефект від запасів: Це допоможе уникнути пікових навантажень на систему (як це було навесні та в липні, коли фури спустошували заправки) та дозволить не тримати великі централізовані склади. Крім того, чим більше ресурси будуть децентралізовані та розпорошені, тим складніше їх дістати ворогу.