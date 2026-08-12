АЗС заморозили цінники: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 12 серпня

РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на середу, 12 серпня.

Головне: Бензин : А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Преміальний 100-й - 92,90-95,40 грн/л.

: А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Преміальний 100-й - 92,90-95,40 грн/л. Дизель : Звичайний коливається у межах 89,90-95,90 грн/л, преміальний сягає 98,90 грн/л.

: Звичайний коливається у межах 89,90-95,90 грн/л, преміальний сягає 98,90 грн/л. Газ: Найдешевший - на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).

Що відбувається з цінами на АЗС

Найдешевший бензин А-95 (стандарт) пропонує державна мережа "Укрнафта" - по 79,90 грн/л. На стелах OKKO та WOG цей вид пального коштує 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найвищий цінник традиційно утримує SOCAR - 85,40 грн/л.

Стандартний дизель можна заправити за ціною від 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Преміальні марки дизелю коливаються в діапазоні 91,90-98,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на скраплений газ залишаються найбільш збалансованими. Найдешевший газ продається в мережі "Укрнафта" (42,90 грн/л), на OKKO та SOCAR ціна становить 43,90 грн/л, а на WOG - 44,50 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 12 серпня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 96,80 грн

ДП Євро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"