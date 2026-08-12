АЗС заморозили цінники: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 12 серпня
Вартість пального на найбільших українських АЗС залишається стабільною. Проте різниця між ціновими сегментами операторів дає змогу суттєво заощадити залежно від обраної автозаправки.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на середу, 12 серпня.
Головне:
- Бензин: А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Преміальний 100-й - 92,90-95,40 грн/л.
- Дизель: Звичайний коливається у межах 89,90-95,90 грн/л, преміальний сягає 98,90 грн/л.
- Газ: Найдешевший - на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).
Що відбувається з цінами на АЗС
Найдешевший бензин А-95 (стандарт) пропонує державна мережа "Укрнафта" - по 79,90 грн/л. На стелах OKKO та WOG цей вид пального коштує 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найвищий цінник традиційно утримує SOCAR - 85,40 грн/л.
Стандартний дизель можна заправити за ціною від 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR). Преміальні марки дизелю коливаються в діапазоні 91,90-98,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на скраплений газ залишаються найбільш збалансованими. Найдешевший газ продається в мережі "Укрнафта" (42,90 грн/л), на OKKO та SOCAR ціна становить 43,90 грн/л, а на WOG - 44,50 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 12 серпня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 96,80 грн
- ДП Євро-5: 93,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 98,90 грн
- ДП NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн