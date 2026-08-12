"Пара канистр не помешает": что будет с ценами на АЗС и почему стоит делать запасы

Главное: Ситуация на рынке горючего : Пока остается полностью непрогнозируемой из-за высокой турбулентности. На ценообразование оказывают влияние как мировые факторы, так и внутренние условия в Украине.

: Пока остается полностью непрогнозируемой из-за высокой турбулентности. На ценообразование оказывают влияние как мировые факторы, так и внутренние условия в Украине. Прогноз по 100 грн/л отменен : В настоящее время ценники на таком уровне не грозят украинским АЗС, если не произойдет новая эскалация на Ближнем Востоке.

: В настоящее время ценники на таком уровне не грозят украинским АЗС, если не произойдет новая эскалация на Ближнем Востоке. Дефицита горючего нет : Августовские контракты закроют потребности рынка в полном объеме.

: Августовские контракты закроют потребности рынка в полном объеме. Главный триггер : Цены могут как радикально упасть (в случае соглашения США и Ирана), так и снова подскочить из-за мирового дефицита нефти.

: Цены могут как радикально упасть (в случае соглашения США и Ирана), так и снова подскочить из-за мирового дефицита нефти. Внутренние риски : Системные удары РФ по украинским нефтебазам и логистике.

: Системные удары РФ по украинским нефтебазам и логистике. Важно запастись: Эксперт советует украинцам иметь небольшой запас горючего - "пару-тройку канистр", особенно перед зимой.

Что влияет на мировые цены на нефть и горючее

Ситуация на Ближнем Востоке: Дальнейшие цены в мире напрямую зависят от того, договорятся ли Соединенные Штаты с Ираном.

Два основных сценария:

Положительны : если будет мир, цена может упасть очень радикально - даже ниже, чем в начале иранской войны в конце февраля.

если будет мир, цена может упасть очень радикально - даже ниже, чем в начале иранской войны в конце февраля. Эскалация : если напряжение продолжится, цены снова будут расти из-за мирового дефицита нефти и горючего. Между этими сценариями возможны разные промежуточные фазы.

Какая ситуация с наличием горючего в Украине

Проблем с наличием горючего пока не предвидится, поскольку украинские компании неплохо законтрактовались на август, говорит эксперт.

В то же время, существуют внутренние риски: россияне активно атакуют склады и логистические маршруты, поэтому гарантировать стабильность на 100% нельзя.

Будет ли дизель по 100 гривен?

Сейчас и на ближайшую перспективу прогноз по дизелю по 100 грн окончательно отменен, и есть надежда, что к нему не придется возвращаться.

Однако этот прогноз может стать актуальным снова, если снова обострится ситуация на Ближнем Востоке, отмечает Куюн.

Рекомендации: почему нужен запас горючего

Для граждан: Не мешает сделать небольшой запас горючего на пару-тройку канистр (или больше) на зиму.

Для государства и муниципалитетов: Иметь определенные запасы необходимо, чтобы избежать ажиотажа, паники и очередей на заправках, когда начинают расти цены или разбиваются пути поставки.

Эффект от запасов: Это поможет избежать пиковых нагрузок на систему (как это было весной и в июле, когда фуры опустошали заправки) и позволит не держать большие централизованные склады. Кроме того, чем больше ресурсы будут децентрализованы и рассеяны, тем сложнее их достать врагу.