У ПАР затримали чотирьох чоловіків, яких могли відправити воювати за Росію

Субота 29 листопада 2025 21:18
У ПАР затримали чотирьох чоловіків, яких могли відправити воювати за Росію Фото: четверо чоловіків, як очікується, постануть перед судом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Південній Африці заарештували чотирьох чоловіків, які прямували в Росію і яких підозрюють у вербуванні для участі в бойових діях на боці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції ПАР розповіли, що чоловіків зупинили біля виходу на посадку в аеропорту Йоганнесбурга.

"Арешти було здійснено після отримання інформації... про чотирьох чоловіків, які прямували в Росію через Об'єднані Арабські Емірати. Попереднє розслідування засвідчило, що громадянка ПАР, імовірно, сприяла переїзду і вербуванню зазначених осіб (в армію РФ - ред.)", - ідеться в заяві.

Затримання відбулося в п'ятницю, 28 листопада, через кілька тижнів після публікацій про те, що ще 17 південноафриканців застрягли в Україні після того, як їх заманили в найманські сили обіцянками вигідних контрактів.

У поліції додали, що, як очікується, четверо підозрюваних постануть перед судом у понеділок за підозрою в порушенні закону про регулювання іноземної військової допомоги.

Як відомо, законодавство ПАР забороняє громадянам надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь у бойових діях в іноземних арміях без відповідного дозволу.

Зазначимо, що раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування того, як вищезгадані 17 чоловіків опинилися в зоні бойових дій на Донбасі.

Вербування іноземців в армію РФ

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Дудузіле-Зума-Самбудла, донька колишнього президента ПАР, подала у відставку з парламенту і всіх держпосад. Це сталося через те, що її звинувачують у вербуванні південноафриканців для участі у війні а Україні на боці РФ.

Також днями в Центрі протидії дезінформації повідомили, що за час повномасштабної війни РФ завербувала іноземців зі 128 країн світу.

