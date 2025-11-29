ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В ЮАР задержали четверых мужчин, которых могли отправить воевать за Россию

Суббота 29 ноября 2025 21:18
В ЮАР задержали четверых мужчин, которых могли отправить воевать за Россию Фото: четверо мужчин, как ожидается, предстанут перед судом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Южной Африке арестовали четырех мужчин, которые направлялись в Россию и подозреваются в вербовке для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции ЮАР рассказали, что мужчин остановили у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

"Аресты были произведены после получения информации... о четырех мужчинах, направлявшихся в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР предположительно содействовала пеереезду и вербовке указанных лиц (в армию РФ - ред.)", - сказано в заявлении.

Задержание произошло в пятницу, 28 ноября, спустя несколько недель после публикаций о том, что еще 17 южноафриканцев застряли в Украине после того, как из заманили в наемнические силы обещаниями выгодных контрактов.

В полиции добавили, что как ожидается, четверо подозреваемых предстанут перед судом в понедельник по подозрению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.

Как известно, законодательство ЮАР запрещает гражданам оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без соответствующего разрешения.

Отметим, что ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести расследование того, как вышеупомянутые 17 мужчин оказались в зоне в боевых действий на Донбассе.

Вербовка иностранцев в армию РФ

Напомним, 28 ноября стало известно, что Дудузиле-Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР, подала в отставку из парламента и всех госдолжностей. Это произошло по причине того, что ее обвиняют в вербовке южноафриканцев для участия в войне а Украине на стороне РФ.

Также на днях в Центре противодействия дезинформации сообщили, что за время полномасштабной войны РФ завербовала иностранцев из 128 стран мира.

