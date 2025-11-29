Громадяни ПАР на війні проти України

РБК-Україна писало про те, що дочка екс-президента ПАР вербувала найманців на війну проти України.

Уряд ПАР повідомив, що постраждалі громадяни були обманом змушені воювати на Донбасі під приводом вигідних трудових контрактів і працює над їхнім поверненням.

Поліція розпочала розслідування після запиту зведеної сестри Дудузіле Зуми-Самбудли, яка звинуватила її та ще двох осіб у причетності.

Раніше уряд Південної Африки повідомив, що 17 її громадян обманом змусили приєднатися до бойових дій на Донбасі, видавши це за вигідну роботу.

