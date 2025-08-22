У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва "Шахедів" на території Росії

Російські компанії розширюють кампанію з пошуку молодих жінок з Африки для заповнення дефіциту робочої сили. Це викликає побоювання, що частину з них можуть використовувати у військових цілях проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Активність було зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку БРІКС. Одним з основних рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють військові дрони. Уряд ПАР почав розслідування, щоб з'ясувати цілі російських компаній.
Організації використовують брендинг БРІКС для просування своїх програм. У травні місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про надання 5600 працівників для Алабуги та компанії Еталонбуд Урал.
Ще в січні студентська комісія БРІКС у ПАР розмістила оголошення про вакансії в будівництві та сфері послуг у Татарстані. Їх активно рекламували блогери в Instagram і TikTok.
"Росія відчуває потребу в робочій силі. Південна Африка стикається з кризою безробіття", - заявила глава альянсу Лебоганг Зулу, яка підписала угоду в Росії.
Росія втратила сотні тисяч чоловіків на фронті і стикається зі зростанням зарплат. У ПАР безробіття охоплює третину працездатного населення, що робить пропозицію привабливою для багатьох.
За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS), жінок обманюють, відправляючи працювати на складання дронів-камікадзе Shahed-136. Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці.
Влада ПАР заявила, що розслідує можливі схеми шахрайського набору. "Уряд Південної Африки активно перевіряє повідомлення про програми, які можуть вводити громадян в оману", - йдеться в заяві МЗС країни.
Студентам у Йоганнесбурзі роздавали футболки і ручки з символікою Алабуги, обіцяли безкоштовні перельоти і житло. Однак у рекламних матеріалах немає згадки про роботу на заводі дронів.
За даними правозахисних організацій, близько 90% жінок, які приїхали до Алабуги, потрапляють саме до програми зі складання безпілотників. "Вони стають частиною війни, збираючи зброю", - сказав дослідник ISIS Спенсер Фарагассо.
Алабуга будує нові житлові корпуси для розміщення 41 тис. працівників, що вказує на плани розширення виробництва дронів. Жіночий альянс БРІКС стверджує, що його мета - допомогти вирішити кадровий дефіцит Росії, який оцінюють у 4,8 млн осіб.
Раніше Алабуга набирала співробітників у найбідніших країнах Африки, таких як Буркіна-Фасо та Ефіопія. У 2023 році в програму потрапили лише 22 людини, а до 2025 року компанія планує залучити понад 8 тис.
Рекрутинг ведеться і в інших країнах регіону. У Ботсвані представники Алабуги заперечували роботу в дронових цехах, пояснюючи проєкт підтримкою жінок. У Лесото до набору долучилися місцеві політики, пропонуючи молоді навчання і роботу в Росії.
Місцеві ЗМІ повідомили, що частина набраних студентів уже виїхали на Росію 20 серпня.
Нагадаємо, Росія вклала щонайменше 3 млрд доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів".
Дронами типу "Шахед" Москва щодня атакує міста України.