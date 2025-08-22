У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва "Шахедів" на території Росії

Активність було зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку БРІКС. Одним з основних рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють військові дрони. Уряд ПАР почав розслідування, щоб з'ясувати цілі російських компаній.

Організації використовують брендинг БРІКС для просування своїх програм. У травні місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про надання 5600 працівників для Алабуги та компанії Еталонбуд Урал.

Вакансії для жінок 18-22 років

Ще в січні студентська комісія БРІКС у ПАР розмістила оголошення про вакансії в будівництві та сфері послуг у Татарстані. Їх активно рекламували блогери в Instagram і TikTok.

"Росія відчуває потребу в робочій силі. Південна Африка стикається з кризою безробіття", - заявила глава альянсу Лебоганг Зулу, яка підписала угоду в Росії.

Росія втратила сотні тисяч чоловіків на фронті і стикається зі зростанням зарплат. У ПАР безробіття охоплює третину працездатного населення, що робить пропозицію привабливою для багатьох.

Підозри в роботі на військові заводи

За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS), жінок обманюють, відправляючи працювати на складання дронів-камікадзе Shahed-136. Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці.

Влада ПАР заявила, що розслідує можливі схеми шахрайського набору. "Уряд Південної Африки активно перевіряє повідомлення про програми, які можуть вводити громадян в оману", - йдеться в заяві МЗС країни.

Обіцянки і реальність

Студентам у Йоганнесбурзі роздавали футболки і ручки з символікою Алабуги, обіцяли безкоштовні перельоти і житло. Однак у рекламних матеріалах немає згадки про роботу на заводі дронів.

За даними правозахисних організацій, близько 90% жінок, які приїхали до Алабуги, потрапляють саме до програми зі складання безпілотників. "Вони стають частиною війни, збираючи зброю", - сказав дослідник ISIS Спенсер Фарагассо.

Масштабування програми

Алабуга будує нові житлові корпуси для розміщення 41 тис. працівників, що вказує на плани розширення виробництва дронів. Жіночий альянс БРІКС стверджує, що його мета - допомогти вирішити кадровий дефіцит Росії, який оцінюють у 4,8 млн осіб.

Раніше Алабуга набирала співробітників у найбідніших країнах Африки, таких як Буркіна-Фасо та Ефіопія. У 2023 році в програму потрапили лише 22 людини, а до 2025 року компанія планує залучити понад 8 тис.

Південна Африка та сусідні країни

Рекрутинг ведеться і в інших країнах регіону. У Ботсвані представники Алабуги заперечували роботу в дронових цехах, пояснюючи проєкт підтримкою жінок. У Лесото до набору долучилися місцеві політики, пропонуючи молоді навчання і роботу в Росії.

Місцеві ЗМІ повідомили, що частина набраних студентів уже виїхали на Росію 20 серпня.