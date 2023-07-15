UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПАР у разі приїзду Путіна на саміт БРІКС має "вчинити правильно", - прокурор МКС

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Південно-Африканська Республіка (ПАР) у разі особистого приїзду російського диктатора Володимира Путіна до країни на саміт блоку БРІКС у Йоганнесбурзі в серпні має наслідувати міжнародне право.

Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він закликав ПАР у такому разі "вчинити правильно", з огляду на виданий раніше МКС ордер на арешт керівника Кремля за депортацію українських дітей.

"Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людяності, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене", - зауважив Хан.

Головний прокурор нагадав, що ПАР добровільно є державою-учасницею МКС, вони "знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно".

"І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС і відреагуємо відповідним чином", - додав він.

Питання приїзду Путіна на саміт БРІКС

У Південній Африці наприкінці серпня відбудеться саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під сумнівом, оскільки МКС видав ордер на його арешт.

Відповідно до законодавства ПАР має заарештувати Путіна у разі приїзду. При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Вже 14 липня стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував Путіну відправити на саміт замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте Москва відхилила таке прохання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінМеждународный уголовный суд