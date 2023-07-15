ПАР у разі приїзду Путіна на саміт БРІКС має "вчинити правильно", - прокурор МКС

Він закликав ПАР у такому разі "вчинити правильно", з огляду на виданий раніше МКС ордер на арешт керівника Кремля за депортацію українських дітей.

"Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людяності, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене", - зауважив Хан.

Головний прокурор нагадав, що ПАР добровільно є державою-учасницею МКС, вони "знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно".

"І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС і відреагуємо відповідним чином", - додав він.

Питання приїзду Путіна на саміт БРІКС

У Південній Африці наприкінці серпня відбудеться саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під сумнівом, оскільки МКС видав ордер на його арешт.

Відповідно до законодавства ПАР має заарештувати Путіна у разі приїзду. При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Вже 14 липня стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував Путіну відправити на саміт замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте Москва відхилила таке прохання.