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ЮАР в случае приезда Путина на саммит БРИКС должна "поступить правильно", - прокурор МУС

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Южно-Африканская Республика (ЮАР) в случае личного приезда российского диктатора Владимира Путина в страну на саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге в августе должна следовать международному праву.

Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он призвал ЮАР в таком случае "поступить правильно", учитывая выданный ранее МУС ордер на арест руководителя Кремля за депортацию украинских детей.

"Южная Африка десятилетиями ощущала преступление против человечности, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны уроки от меня", - отметил Хан.

Главный прокурор напомнил, что ЮАР добровольно являются государством-участником МУС, они "знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно".

"И мы оценим, что на самом деле происходит на саммите БРИКС, и отреагируем соответствующим образом", - добавил он.

Вопрос приезда Путина на саммит БРИКС

В Южной Африке в конце августа состоится саммит глав стран БРИКС. Визит российского диктатора Путина до сих пор был под вопросом, поскольку МУС выдал ордер на его арест.

Согласно законодательству ЮАР должна арестовать Путина в случае приезда. При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Уже 14 июля стало известно, что российский диктатор приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме. Позже в тот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил Путину отправить на саммит вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако Москва отклонила такую просьбу.

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