У ПАР попереджають про ризики, якщо проти країни запровадять санкції за допомогу РФ

Якщо проти ПАР введуть санкції за постачання зброї до РФ, то фінансову стабільність країни буде порушено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Південноафриканського резервного банку, яку приводить Reuters .

"Центральний банк ПАР попередив про ризики для фінансової стабільності країни через відплив капіталу та можливість запровадження санкцій після звинувачень американського дипломата у постачанні зброї Росії для ведення війни проти України", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ці ризики, поряд з загрозою збою в енергосистемі через неодноразові відключення електроенергії та високу інфляцію, що зберігається, збільшили системні загрози для фінансової системи країни.

На початку цього місяця відбулось дипломатичне протистояння зі США, оскільки один із їхніх дипломатів звинуватив країну в постачанні зброї до Росії, що призвело до побоювань санкцій і різкого падіння ранду (місцева валюта - ред.).

"Санкції щодо ПАР унеможливлять фінансування будь-яких торгових чи інвестиційних потоків, а також здійснення або отримання будь-яких платежів від банків-кореспондентів у доларах", - додали у Центральному банку країни.

Що відомо про можливі поставки зброї до РФ з ПАР

11 травня, посол США в ПАР Рубен Брігетті заявив, що його країна впевнена у передачі боєприпасів з Південно-Африканської Республіки до Росії.

У відповідь влада ПАР звинуватила американського дипломата у підриві відносин між країнами.

Нещодавно президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію, яка візьметься за перевірку інформації про те, що з країни постачали зброю до Росії.