В ЮАР предупреждают о рисках, если против страны введут санкции за помощь РФ

Если против ЮАР введут санкции за поставки оружия в РФ, то финансовая стабильность страны будет нарушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Южноафриканского резервного банка, которое приводит Reuters .

"Центральный банк ЮАР предупредил о рисках для финансовой стабильности страны из-за оттока капитала и возможности введения санкций после обвинений американского дипломата в поставках оружия России для ведения войны против Украины", - говорится в материале.

Отмечается, что эти риски, наряду с угрозой сбоя в энергосистеме из-за неоднократных отключений электроэнергии и сохраняющейся высокой инфляции, увеличили системные угрозы для финансовой системы страны.

В начале этого месяца состоялось дипломатическое противостояние с США, поскольку один из их дипломатов обвинил страну в поставках оружия в Россию, что привело к опасениям санкций и резкому падению ранда (местная валюта - ред.).

"Санкции в отношении ЮАР сделают невозможным финансирование любых торговых или инвестиционных потоков, а также осуществление или получение любых платежей от банков-корреспондентов в долларах", - добавили в Центральном банке страны.

Что известно о возможных поставках оружия в РФ из ЮАР

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявил, что его страна уверена в передаче боеприпасов из Южно-Африканской Республики в Россию.

В ответ власти ЮАР обвинили американского дипломата в подрыве отношений между странами.

Недавно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса решил создать комиссию, которая приступит к проверке информации о том, что из страны поставляли оружие в Россию.