ПАР підтримала "мирний план" Китаю і Бразилії щодо завершення війни в Україні

За його словами, Південна Африка підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус з шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні.

"Між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. Між країнами існує глибока традиційна дружба. Наші позиції та цілі з багатьох питань збігаються", - сказав Рамафоса.

Очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї. Там він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 по 6 вересня.