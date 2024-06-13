Китай просуває свій "мирний план" перед українським самітом в Швейцарії, - Reuters
Китай, який вирішив попусти Глобальний саміт миру, нині намагається просунути свій "мирний план".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кілька анонімних дипломатів повідомили агенції, що Китай намагався лобіювати в іноземних урядах свій альтернативний план.
Після того, як Китай заявив, що не збирається відвідати саміт у Люцерні, український президент Володимир Зеленський звинуватив Пекін у допомозі Москві зірвати зустріч, однак МЗС Китаю це звинувачення відкинуло.
За словами дипломатів, у розмовах із країнами, що розвиваються, Китай відкрито не критикував швейцарський саміт і прямо не просив країни утриматися.
Натомість ті, хто розмовляв напряму з Пекіном, сказав, що Китай заявив, що зустріч на саміті нібито продовжить війну. Водночас двоє анонімних дипломатів, які безпосередньо знайомі з цим питанням, сказали, що Китай навіть говорив західним країнам, що багато країн погоджуються з його поглядами на конференцію.
До того ж за даними видання, у міру наближення саміту Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопоставленими особами, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям на китайській платформі WeChat.
Пояснюючи, чому він не відвідає саміт, Китай намагався залучити країни, що розвиваються, приєднатися до мирного плану з шести пунктів, який він видав із Бразилією минулого місяця.
Нагадаємо, раніше ми писали, що речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін пояснила, чому Китай відмовився від участі в саміті миру.
Зауважимо також, що Глобальний саміт миру пройде вже цими вихідними. В його основі закладена українська формула з 10 пунктів. Детальніше по те, що таке "формула миру" Зеленського, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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