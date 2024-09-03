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ЮАР поддержала "мирный план" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Южноафриканская республика (ЮАР) поддерживает "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, который предложили Китай и Бразилия.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.

По его словам, Южная Африка поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для урегулирования конфликта в Украине.

"Между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. Между странами существует глубокая традиционная дружба. Наши позиции и цели по многим вопросам совпадают", - сказал Рамафоса.

Глава ЮАР находится с официальным визитом в Китае. Там он планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет с 4 по 6 сентября.

Мирный план завершения войны Украины с РФ

В июне этого года в Швейцарии прошел саммит мира по имплементации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Во встрече приняли участие представители около 100 стран и международных организаций. В ходе встречи рассматривались три вопроса "формулы": ядерная безопасность; продовольственная безопасность и свобода судоходства; гуманитарные вопросы.

Официальный Киев до конца года намерен провести второй саммит мира в Саудовской Аравии.

Альтернативные "мирные планы"

Накануне саммита в Швейцарии, Китай начал продвигать в иностранных правительствах свой собственный альтернативный "мирный план".

Бразилия предлагала собственную версию плана по прекращению войны, в котором предлагала Украине отказаться от Крыма.

Сирил Рамафоса в июне 2023 года посетил Киев и предложил собственный план окончания войны, состоящий из 10 пунктов.

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