ЮАР поддержала "мирный план" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине

По его словам, Южная Африка поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для урегулирования конфликта в Украине.

"Между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. Между странами существует глубокая традиционная дружба. Наши позиции и цели по многим вопросам совпадают", - сказал Рамафоса.

Глава ЮАР находится с официальным визитом в Китае. Там он планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет с 4 по 6 сентября.