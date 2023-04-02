Папуа-Нову Гвінею сколихнув потужний землетрус

Центр землетрусу, що стався о 3:04 ранку за місцевим часом у понеділок, розташовувався приблизно за 344 кілометри від міста Джайяпура і за 46 кілометрів від Амбунті, міста в провінції Східний Сепік.

Поштовх стався на глибині 80 кілометрів.

При цьому Геологічна служба США (USGS) визначила попередню магнітуду в 7,3. Сейсмологічне агентство Індонезії визначило магнітуду значно вищою - 7,9.

Інформація про руйнування і жертви поки що не надходила.

Нагадаємо, 30 березня біля узбережжя Чилі стався землетрус у 6,4 бала.

Крім того, 26 березня біля берегів Філіппін стався землетрус у 5,6 бала.

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