Папуа-Новую Гвинею всколыхнуло мощное землетрясение

Центр землетрясения, произошедшего в 3:04 утра по местному времени в понедельник, находился примерно в 344 километрах от города Джайапура и в 46 километрах от Амбунти, города в провинции Восточный Сепик.

Толчок произошел на глубине 80 километров.

При этом Геологическая служба США (USGS) определила предварительную магнитуду в 7,3. Сейсмологическое агентство Индонезии определило магнитуду значительно выше - 7,9.

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

Напомним, 30 марта у побережья Чили произошло землетрясение в 6,4 балла.

Кроме того, 26 марта у берегов Филиппин произошло землетрясение в 5,6 балла.

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