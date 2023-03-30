Біля узбережжя Чилі стався потужний землетрус

У четвер, 30 березня, біля узбережжя Чилі стався землетрус, магнітуда якого склала 6,4 бали за шкалою Ріхтера.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 123 км від міста Талькауано і за 94 км від міста Конститусьон. Осередок залягав на глибині 15 кілометрів.

Наголошується, що поштовхи також відчувалися і в Аргентині.

Про руйнування та можливих постраждалих поки не повідомляється.

Нагадаємо, 26 березня біля берегів Філіппін стався землетрус 5,6 бала.

Крім того, 27 лютого у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.

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