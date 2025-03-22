Папу Римського випишуть із лікарні: відома дата

Папа Римський, який провів понад місяць у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, повернеться до своєї резиденції у "Домі святої Марти" вже 23 березня.

Так сказав керівник команди лікарів, професор Серджіо Альф'єрі під час зустрічі з журналістами.

За даними пресслужби, хоча стан Папи Франциска стабілізувався, лікарі наполягають на необхідності двомісячної реабілітації. Відомо, що під час госпіталізації були два критичні моменти, коли існувала загроза життю. Однак Папа увесь цей час залишався при тямі, а його дихальна система працювала без штучної вентиляції.

Останні два тижні стан здоров’я понтифіка значно покращився. Голос, який він частково втратив через кисневу терапію, поступово відновлюється, і лікарі відзначають позитивну динаміку. Попри це, Папі Франциску ще потрібно час для повного одужання.