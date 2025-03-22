Папу Римського випишуть із лікарні: відома дата

Папа Франциск має повернутись до резиденції у Ватикані завтра, 23 березня. Лікарі призначили йому два місяці реабілітації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.
Папа Римський, який провів понад місяць у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, повернеться до своєї резиденції у "Домі святої Марти" вже 23 березня.
Так сказав керівник команди лікарів, професор Серджіо Альф'єрі під час зустрічі з журналістами.
За даними пресслужби, хоча стан Папи Франциска стабілізувався, лікарі наполягають на необхідності двомісячної реабілітації. Відомо, що під час госпіталізації були два критичні моменти, коли існувала загроза життю. Однак Папа увесь цей час залишався при тямі, а його дихальна система працювала без штучної вентиляції.
Останні два тижні стан здоров’я понтифіка значно покращився. Голос, який він частково втратив через кисневу терапію, поступово відновлюється, і лікарі відзначають позитивну динаміку. Попри це, Папі Франциску ще потрібно час для повного одужання.
Нагадаємо, що 9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту. Пізніше його госпіталізували.
Потім з'ясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. А видання Politico взагалі стверджувало, що Папа Римський на межі смерті.
На початку березня повідомлялось, що стан Папи Римського залишається критичним. Додамо, що на тлі важкої хвороби Папи Франциска у Ватикані розглянули кілька кандидатур на посаду нового глави Святого Престолу.
Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що Папа Римський через тривале використання кисневої терапії змушений заново вчитися говорити.
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