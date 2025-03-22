Папа Римський має наново вчитися говорити після кисневої терапії
Папа Римський Франциск через тривале використання кисневої терапії змушений заново вчитися говорити. Його стан стабільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Папа Римський почувається дуже добре, але кисень з високим потоком висушує все. Йому потрібно заново вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий, як був раніше", - заявив кардинал Віктор Мануель Фернандес, очільник доктринального офісу Ватикану.
88-річний понтифік був госпіталізований з подвійною пневмонією. Востаннє його голос можна було почути 6 березня, коли Ватикан опублікував коротке аудіо, на якому він звучав слабко та задихано.
У Ватикані зазначили, що стан Папи залишається стабільним із "незначними покращеннями дихання та рухливості". Від понеділка він більше не потребує механічної вентиляції легенів і отримує кисень лише через невеликий шланг під носом.
Поки невідомо, коли понтифік зможе повернутися до Ватикану. Відповідаючи на запитання про можливу відставку Франциска, кардинал Фернандес заявив: "Я справді так не думаю".
Що відомо про стан Папи Римського
Нагадаємо, що 9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це тим, що у нього з'явились проблеми з диханням на фоні нападу бронхіту. Пізніше його госпіталізували.
Потім з'ясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. Комп'ютерна томографія грудної клітини виявила складну ситуацію, яка потребує подальшої фармакологічної терапії.
1 березня його перевели на штучну вентиляцію легенів. Стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".
Вже 19 березня стало відомо, що Папа Римський Франциск більше не використовує механічну вентиляцію легенів для допомоги в диханні ночами. Його стан поступово поліпшується.