Папа Римський має наново вчитися говорити після кисневої терапії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Папа Римський почувається дуже добре, але кисень з високим потоком висушує все. Йому потрібно заново вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий, як був раніше", - заявив кардинал Віктор Мануель Фернандес, очільник доктринального офісу Ватикану.

88-річний понтифік був госпіталізований з подвійною пневмонією. Востаннє його голос можна було почути 6 березня, коли Ватикан опублікував коротке аудіо, на якому він звучав слабко та задихано.

У Ватикані зазначили, що стан Папи залишається стабільним із "незначними покращеннями дихання та рухливості". Від понеділка він більше не потребує механічної вентиляції легенів і отримує кисень лише через невеликий шланг під носом.

Поки невідомо, коли понтифік зможе повернутися до Ватикану. Відповідаючи на запитання про можливу відставку Франциска, кардинал Фернандес заявив: "Я справді так не думаю".