Папу Римского выпишут из больницы: известна дата

Папа Римский, который провел более месяца в римской больнице им. Агостино Джемелли, вернется в свою резиденцию в "Доме святой Марты" уже 23 марта.

Так сказал руководитель команды врачей, профессор Серджио Альфьери во время встречи с журналистами.

По данным пресс-службы, хотя состояние Папы Франциска стабилизировалось, врачи настаивают на необходимости двухмесячной реабилитации. Известно, что во время госпитализации были два критических момента, когда существовала угроза жизни. Однако Папа все это время оставался в сознании, а его дыхательная система работала без искусственной вентиляции.

Последние две недели состояние здоровья понтифика значительно улучшилось. Голос, который он частично потерял из-за кислородной терапии, постепенно восстанавливается, и врачи отмечают положительную динамику. Несмотря на это, Папе Франциску еще нужно время для полного выздоровления.