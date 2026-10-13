Папу Римського Лева XIV госпіталізували у Римі

Що відомо про операцію

Пресслужба Святого Престолу повідомляє, що запланована операція з видалення вузлового утворення в легені, яку проведе бригада торакальних хірургів під керівництвом професора Стефано Маргарітори.

Утворення виявили під час планового медичного обстеження. За даними Ватикану, воно невелике, чітко локалізоване та перебуває на дуже ранній стадії.

Лікарям належить визначити, чи є воно злоякісним. Оновлену інформацію про стан понтифіка очікують увечері.

Як повідомили у Ватикані, після операції Лев XIV, імовірно, залишатиметься в лікарні близько тижня. Усі його аудієнції до 20 жовтня скасували.

Як почувається Папа Римський

Про майбутню операцію Лев XIV повідомив після недільної молитви Angelus на площі Святого Петра. Після цього до нього почали надходити побажання якнайшвидшого одужання від церков і політичних лідерів з усього світу.

Увечері в каплиці Святого Івана Павла II при лікарні кардинал-вікарій Римської єпархії Бальдассаре Рейна має очолити читання Розарію за здоров'я Папи. До молитви також запрошені парафіяльні та чернечі спільноти Рима.

Як госпіталізація вплинула на роботу Ватикану

Через госпіталізацію Лев XIV не взяв участі в післяобідній зустрічі у Ватикані, присвяченій десятій річниці апостольського напоумлення Amoris laetitia. Вранці 12 жовтня понтифік провів усі заплановані аудієнції.

14 жовтня месу на площі Святого Петра замість понтифіка очолить кардинал Луїс Антоніо Тагле. Під час богослужіння учасники молитимуться за здоров'я Лева XIV.