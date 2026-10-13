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Папу Римского Льва XIV госпитализировали в Риме

18:45 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Папа Римский Лев XIV прибыл в больницу им. Джемелли в Риме. Сегодня, 13 октября, понтифику должны провести операцию на легком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Что известно об операции

Прессслужба Святого Престола сообщает, что запланирована операция по удалению узлового образования в легком, которую проведет бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы.

Образование было обнаружено во время планового медицинского обследования. По данным Ватикана, оно небольшое, четко локализовано и находится на очень ранней стадии.

Врачам предстоит определить, злокачественно ли оно. Обновленную информацию о состоянии понтифика ждут вечером.

Как сообщили в Ватикане, после операции Лев XIV, вероятно, будет оставаться в больнице около недели. Все его аудиенции до 20 октября отменили.

Как чувствует себя Папа Римский

О предстоящей операции Лев XIV сообщил после воскресной молитвы Angelus на площади Святого Петра. После этого к нему стали поступать пожелания скорейшего выздоровления от церквей и политических лидеров со всего мира.

Вечером в часовне Святого Иоанна Павла II при больнице кардинал-викарий Римской епархии Бальдассаре Рейна должно возглавить чтение Розария за здоровье Папы. К молитве также приглашены приходские и монашеские общины Рима.

Как госпитализация повлияла на работу Ватикана

Из-за госпитализации Лев XIV не принял участия в послеобеденной встрече в Ватикане, посвященной десятой годовщине апостольского вразумления Amoris laetitia. Утром 12 октября понтифик провел все запланированные аудиенции.

14 октября мессу на площади Святого Петра вместо понтифика возглавит кардинал Луис Антонио Тагле. Во время богослужения участники будут молиться о здоровье Льва XIV.

РБК-Украина писало, что Папа Римский Лев XIV анонсировал встречу Маттео Дзуппи с представителями российских властей для переговоров по Украине. В частности, речь шла о возвращении похищенных украинских детей, обмене пленными и решении других гуманитарных проблем, вызванных войной.

Ранее Лев XIV призвал Путина посодействовать миру в Украине.

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