Ставничи подякувала Папі за увагу до гуманітарної катастрофи в Олешках. Серед подарунків були синьо-жовтий браслет, фотолистівка із зображенням евакуйованого чоловіка з іконкою в руках, а також в'язані шкарпетки.

Фото: подарунки для Папи Римського від родини, евакуйованої з Олешок, та 80-річний Володимир з іконкою (caritas.ua)

Ця сім’я тривалий час не могла залишити Олешки. Люди були заблоковані на восьмому поверсі будинку, нижні поверхи якого зруйнував ракетний обстріл.

Поки син шукав їжу в покинутих квартирах, дружина доглядала за чоловіком. Через проблеми із суглобами він не міг сидіти. Щоб відволіктися від важких обставин, жінка в’язала шкарпетки. За час вимушеного перебування в будинку вона зробила кілька десятків пар.

Коли родина дізналася про можливість евакуації, вона звернулася до Офісу Омбудсмана. Для порятунку людей використали пожежну драбину. Чоловіка після евакуації доправили до Києва каретою швидкої допомоги. Нині вся сім’я перебуває в лікарні та проходить реабілітацію.

Дізнавшись про майбутню зустріч із Папою Римським, родина вирішила передати одну з пар шкарпеток через "Карітас України".

На фотолистівці, яку також отримав понтифік, зображений 80-річний пан Володимир. Він евакуювався з іншими мешканцями Олешок під час гуманітарної місії.

Під час окупації та постійних обстрілів чоловікові допомагала молитва. З рідного міста він вивіз стару потерту іконку рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі-України. Її чоловік придбав ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, у жовтні 2026 року ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині загострилася до гуманітарної катастрофи. У місті, де до повномасштабної війни жили близько 25 тисяч людей, на той момент залишалося приблизно шість тисяч мешканців.

Після тривалих переговорів 27 жовтня в районі міста запровадили режим припинення вогню, щоб провести гуманітарну місію.