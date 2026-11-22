Ставничий поблагодарила Папу за внимание к гуманитарной катастрофе в Олешках. Среди подарков были сине-желтый браслет, фотооткрытка с изображением эвакуированного мужчины с иконкой в руках, а также вязаные носки.

Фото: подарки для Папы Римского от семьи, эвакуированной из Олешек, и 80-летний Владимир с иконкой (caritas.ua)

Эта семья долгое время не могла покинуть Олешки. Люди были заблокированы на восьмом этаже дома, нижние этажи которого разрушили ракетные обстрелы.

Пока сын искал еду в заброшенных квартирах, жена ухаживала за мужем. Из-за проблем с суставами он не мог сидеть. Чтобы отвлечься от тяжелых обстоятельств, женщина вязала носки. За время вынужденного пребывания в доме она совершила несколько десятков пар.

Когда семья узнала о возможности эвакуации, она обратилась в Офис Омбудсмана. Для спасения людей использовали пожарную лестницу. Мужчину после эвакуации доставили в Киев каретой скорой помощи. В настоящее время вся семья находится в больнице и проходит реабилитацию.

Узнав о предстоящей встрече с Папой Римским, семья решила передать один из пар носков через "Каритас Украины".

На фотооткрытке, которую также получил понтифик, изображен 80-летний Владимир. Он эвакуировался с другими жителями Олешек во время гуманитарной миссии.

Во время оккупации и постоянных обстрелов мужчине помогала молитва. Из родного города он вывез старую потертую иконку равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси-Украины. Ее супруг приобрел еще до начала полномасштабного вторжения России.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в октябре 2026 года ситуация в оккупированных Олешках Херсонской области обострилась до гуманитарной катастрофы. В городе, где до полномасштабной войны жили около 25 тысяч человек, на тот момент оставалось около шести тысяч жителей.

После длительных переговоров 27 октября в районе города был введен режим прекращения огня, чтобы провести гуманитарную миссию.