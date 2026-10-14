Папі Римському Леву XIV діагностували рак легень: лікарі видалили частину органа

Папі Римському Леву XIV діагностували аденокарциному легень, поширену форму раку. Під час операції 13 жовтня хірурги видалили нижню частку його правої легені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медичний бюлетень Ватикану та Reuters .

Новоутворення в легені виявили під час планового медичного огляду. 13 жовтня Лева XIV госпіталізували до римської лікарні Gemelli, де йому провели операцію. Аналізи тканин під час втручання підтвердили те, що лікарі підозрювали ще під час підготовки.

За словами головного хірурга Стефано Маргаритори та особистого лікаря понтифіка Луїджі Карбоне, операція тривала близько 90 хвилин і пройшла без ускладнень. Мета полягала в тому, щоб повністю видалити уражені тканини.

"Щоб зробити втручання лікувальним, за допомогою відеоасистованої методики було видалено нижню частку правої легені", - йдеться в повідомленні лікарів.

Після операції Папа прийшов до тями і відпочиває у своїй палаті.

Ватикан не повідомив, якого розміру була пухлина і чи поширився рак на лімфатичні вузли. Саме від цього, за словами експертів, залежить прогноз.

"Хоча ми маємо діагноз, ми ще не знаємо стадії. Це критично важливо для прогнозу та лікування", - пояснив онколог Джорджтаунського університету Стівен Лю. За його словами, якщо пухлина невелика і не зачепила лімфовузли, операція, найімовірніше, вилікує хворобу.

У лікарні Лев XIV пробуде приблизно тиждень, усі публічні заходи скасували до 20 жовтня. Чи відбудеться запланований на 6-17 листопада візит до Уругваю, Аргентини та Перу, поки невідомо.

Заступника в Папи немає, тож поки він хворіє, Ватикан працює у звичному режимі, а рішення, які потребують його схвалення, відкладають.