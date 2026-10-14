Папе Римскому Льву XIV диагностировали рак легких: врачи удалили часть органа

Папе Римскому Льву XIV диагностировали аденокарциному легкие, распространенную форму рака. Во время операции 13 октября хирурги удалили нижнюю долю его правого легкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медицинский бюллетень Ватикана и Reuters .

Новообразование в легкие было обнаружено во время планового медицинского осмотра. 13 октября Льва XIV был госпитализирован в римскую больницу Gemelli, где ему провели операцию. Анализы тканей при вмешательстве подтвердили то, что врачи подозревали еще во время подготовки.

По словам главного хирурга Стефано Маргаритори и личного врача понтифика Луиджи Карбоне, операция длилась около 90 минут и прошла без осложнений. Цель заключалась в том, чтобы полностью удалить пораженные ткани.

"Чтобы сделать вмешательство лечебным, с помощью видеоассистированной методики была удалена нижняя доля правого легкого", - говорится в сообщении врачей.

После операции Папа пришел в себя и отдыхает в своей палате.

Ватикан не сообщил, какого размера была опухоль и распространился ли рак на лимфатические узлы. Именно от этого, по словам экспертов, зависит прогноз.

"Хотя у нас есть диагноз, мы еще не знаем стадии. Это критически важно для прогноза и лечения", - пояснил онколог Джорджтаунского университета Стивен Лю. По его словам, если опухоль небольшая и не задела лимфоузлы, операция, вероятнее всего, вылечит болезнь.

В больнице Лев XIV пробудет около недели, все публичные мероприятия отменили до 20 октября. Состоится ли запланированный на 6-17 ноября визит в Уругвай, Аргентину и Перу, пока неизвестно.

Заместителя у Папы нет, так что пока он болеет, Ватикан работает в обычном режиме, а решения, требующие его одобрения, откладывают.