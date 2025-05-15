Папі Леву XIV передали списки українських воїнів, які перебувають у полоні РФ

Новообраний Папа Римський зустрівся зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Як зазначає Коордштаб, делегація вірян на чолі з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.

За сприяння Коордштабу та посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені представниця родин полонених бійців була присутня на зустрічі з понтифіком. Папі Римському Леву XIV передали списки українських полонених.

Понтифік під час зустрічі повторив, що його серце з Україною. Він закликав до повернення полонених і депортованих дітей.

"Моє серце зі страждаючим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир - справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин", - сказав Папа.

Фото: Папі Леву XIV передали списки українських полонених (t.me/Koord_shtab)