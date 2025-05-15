Папі Леву XIV передали списки українських воїнів, які перебувають у полоні РФ

Україна передала Папі Римському Леву XIV списки воїнів, які перебувають у російському полоні. Понтифік закликав до звільнення полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Новообраний Папа Римський зустрівся зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Як зазначає Коордштаб, делегація вірян на чолі з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.
За сприяння Коордштабу та посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені представниця родин полонених бійців була присутня на зустрічі з понтифіком. Папі Римському Леву XIV передали списки українських полонених.
Понтифік під час зустрічі повторив, що його серце з Україною. Він закликав до повернення полонених і депортованих дітей.
"Моє серце зі страждаючим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир - справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин", - сказав Папа.
Фото: Папі Леву XIV передали списки українських полонених (t.me/Koord_shtab)
Нагадаємо, що Папа Франциск пішов з життя 21 квітня після важкої хвороби. Причиною його смерті став інсульт. Його похорон відбувся 26 квітня у Ватикані.
7 травня у Сикстинській капелі почався конклав з обрання нового понтифіка. Першого дня кардинали не змогли обрати Папу, але вже 8 травня над Сикстинською капелою з'явився білий дім, а Святий Престол очолив кардинал Роберт Френсіс Прево.
Він став перший американським Папою Римським. Офіційна церемонія інтронізації Лева XIV відбудеться цього тижня, 18 травня.
Папа Лев XIV у неділю, 11 травня, виголосив своє перше послання, де згадав про Україну. Новий Папа заявив, що несе у своєму серці "страждання близького серцю народу України" і закликав до переговорів для досягнення миру.
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