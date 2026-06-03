Паперові трудові книжки скасують? У ПФУ пояснили, що насправді буде після 10 червня

Головне: Суть змін: 10 червня 2026 року в Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок.

10 червня 2026 року в Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок. Хвилювання марні: Інформація про те, що паперові трудові втратять чинність, а страховий стаж зникне, є фейком і маніпуляцією.

Інформація про те, що паперові трудові втратять чинність, а страховий стаж зникне, є фейком і маніпуляцією. Подача після 10 червня: Громадяни та роботодавці, які не встигнуть подати скан-копії до зазначеної дати, зможуть зробити це пізніше.

Громадяни та роботодавці, які не встигнуть подати скан-копії до зазначеної дати, зможуть зробити це пізніше. Призначення пенсії: Паперові оригінали трудових книжок і надалі залишаються законним підтвердженням періодів роботи до 1 січня 2004 року.

Паперові оригінали трудових книжок і надалі залишаються законним підтвердженням періодів роботи до 1 січня 2004 року. Жодних штрафів: Законодавство України не передбачає жодної фінансової чи адміністративної відповідальності за неподання скан-копій документів до 10 червня.

Законодавство України не передбачає жодної фінансової чи адміністративної відповідальності за неподання скан-копій документів до 10 червня. Як оцифрувати документ: Завантажити якісні скан-копії паперової трудової книжки на вебпортал електронних послуг ПФУ працівники або їхні роботодавці можуть самостійно.

Що зміниться після 10 червня

У Пенсійному фонді нагадали, що до 10 червня 2026 року триває перехідний період, протягом якого роботодавці та працівники могли подавати скан-копії паперових трудових книжок для формування електронних документів.

Після цієї дати електронна трудова книжка стане основним джерелом інформації про трудову діяльність працівника.

Водночас у ПФУ наголошують: поширена інформація про те, що після 10 червня трудові книжки втратять чинність або страховий стаж буде втрачено, не відповідає дійсності.

Чи можна подати документи після дедлайну

У фонді пояснили, що громадяни, які не встигли оцифрувати трудову книжку до 10 червня, зможуть зробити це і після завершення перехідного періоду.

Органи Пенсійного фонду й надалі прийматимуть та опрацьовуватимуть скановані документи для формування електронних трудових книжок.

Крім того, під час призначення пенсії для підтвердження періодів роботи до 1 січня 2004 року, як і раніше, враховуватимуться оригінали паперових трудових книжок.

Чи передбачені штрафи

У Пенсійному фонді окремо підкреслили, що чинне законодавство не передбачає жодної відповідальності за неподання скан-копій трудової книжки до 10 червня 2026 року.

Тому громадянам радять не піддаватися інформаційним маніпуляціям та зберігати свої паперові документи до моменту їх оцифрування.

Як подати трудову книжку на оцифрування

Подати скан-копії паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду можуть як роботодавці, так і самі працівники.

У ПФУ наголошують, що навіть після завершення перехідного періоду процес формування електронних трудових книжок продовжиться, а права працівників і пенсіонерів залишаться захищеними.