Паперові трудові книжки скасують? У ПФУ пояснили, що насправді буде після 10 червня

В Україні 10 червня завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок. Водночас не варто хвилюватися через можливе пропущення цього терміну, адже страховий стаж не зникне, а документи можна буде подати й пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
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У Пенсійному фонді нагадали, що до 10 червня 2026 року триває перехідний період, протягом якого роботодавці та працівники могли подавати скан-копії паперових трудових книжок для формування електронних документів.
Після цієї дати електронна трудова книжка стане основним джерелом інформації про трудову діяльність працівника.
Водночас у ПФУ наголошують: поширена інформація про те, що після 10 червня трудові книжки втратять чинність або страховий стаж буде втрачено, не відповідає дійсності.
У фонді пояснили, що громадяни, які не встигли оцифрувати трудову книжку до 10 червня, зможуть зробити це і після завершення перехідного періоду.
Органи Пенсійного фонду й надалі прийматимуть та опрацьовуватимуть скановані документи для формування електронних трудових книжок.
Крім того, під час призначення пенсії для підтвердження періодів роботи до 1 січня 2004 року, як і раніше, враховуватимуться оригінали паперових трудових книжок.
У Пенсійному фонді окремо підкреслили, що чинне законодавство не передбачає жодної відповідальності за неподання скан-копій трудової книжки до 10 червня 2026 року.
Тому громадянам радять не піддаватися інформаційним маніпуляціям та зберігати свої паперові документи до моменту їх оцифрування.
Подати скан-копії паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду можуть як роботодавці, так і самі працівники.
У ПФУ наголошують, що навіть після завершення перехідного періоду процес формування електронних трудових книжок продовжиться, а права працівників і пенсіонерів залишаться захищеними.
Раніше РБК-Україна писало, що українцям, які працювали до 2004 року, радять оцифрувати паперові трудові книжки для коректного обліку пенсійного стажу. У ПФУ наголошують, що у разі втрати трудової книжки стаж можна підтвердити іншими документами або навіть свідченнями очевидців.
Також ми розповідали, що українці можуть підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії навіть у разі втрати документів, якщо працювали на тимчасово окупованих територіях. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати наявні документи, а за їх відсутності - залучити щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником.