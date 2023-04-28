Папа Римський закликав вдатися до "творчих зусиль" задля миру в Україні

Війну в Україні треба припинити і для цього потрібно вдатися до "творчих зусиль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Папи Франциска, про яку пише Reuters.

Він закликав до миру того дня, коли РФ вперше майже за два місяці завдала масованого ракетного удару по Україні. "Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до "творчих зусиль" заради миру", - йдеться у матеріалі. Також Папа Римський закликав заглушити "солістів війни".