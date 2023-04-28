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Папа Римський закликав вдатися до "творчих зусиль" задля миру в Україні

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П'ятниця 28 квітня 2023 19:59
Папа Римський закликав вдатися до "творчих зусиль" задля миру в Україні Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Війну в Україні треба припинити і для цього потрібно вдатися до "творчих зусиль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Папи Франциска, про яку пише Reuters.

Він закликав до миру того дня, коли РФ вперше майже за два місяці завдала масованого ракетного удару по Україні.

"Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до "творчих зусиль" заради миру", - йдеться у матеріалі.

Також Папа Римський закликав заглушити "солістів війни".

Нагадаємо, що Папа Франциск під час поїздки до Угорщини багатозначно попередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Будапешта, що прийом мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Він запросив понтифіка до України.

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