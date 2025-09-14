Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні в Україні

Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах.

"Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мою думку, є дуже різною і не такою реалістичною, як перша", - зазначив він.

За словами Папи, його голос і голос християн та людей доброї волі завжди спрямовані на те, щоб наголосити: мир є єдиною відповіддю.

Він зауважив, що роки марних вбивств з обох сторін у конфлікті в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність шукати альтернативні шляхи розв'язання проблем.

Папа наголосив, що хоча Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, реалії війни роблять роль посередника у конкретному українському конфлікті менш реальною на цей час.

"Марні вбивства після цих років людей з обох сторін - у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах - я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб вирішити цю проблему.", - підсумував він.