Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні в Україні

Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні в Україні. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, стати безпосереднім посередником у цьому конфлікті наразі малоймовірно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Crux.

Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах.

"Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мою думку, є дуже різною і не такою реалістичною, як перша", - зазначив він.

За словами Папи, його голос і голос християн та людей доброї волі завжди спрямовані на те, щоб наголосити: мир є єдиною відповіддю.

Він зауважив, що роки марних вбивств з обох сторін у конфлікті в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність шукати альтернативні шляхи розв'язання проблем.

Папа наголосив, що хоча Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, реалії війни роблять роль посередника у конкретному українському конфлікті менш реальною на цей час.

"Марні вбивства після цих років людей з обох сторін - у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах - я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб вирішити цю проблему.", - підсумував він.

Посередництво Ватикану в війні Росії проти України

Зауважимо, що протягом тривалого часу Ватикан утримувався від коментарів щодо пропозиції президента США Дональда Трампа.

Після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп зазначив, що Папа Лев XIV міг би виступити посередником для припинення війни в Україні.

Міністр закордонних справ Путіна Сергій Лавров заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів "трохи неелегантна" з огляду на те, що Росія та Україна є країнами східного православ'я.

Зауважимо, що Reuters пояснював, що у Кремлі проти Ватикану як майданчика для переговорів із двох причин.

