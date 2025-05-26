У Кремлі проти Ватикану як майданчика для переговорів із двох причин, - Reuters
Росія проти католицького Ватикану як місця для мирних переговорів з Україною. У Кремлі пропонують Туреччину і країни Перської затоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили джерела агентства, однією з причин є те, що Святий Престол є резиденцією католицизму і оточений Італією, членом НАТО і ЄС.
Джерела також зазначають, що багато російських чиновників навіть не можуть літати туди через західні обмеження.
Один із російських чиновників із сарказмом зауважив, що єдиним місцем проведення зустрічі, яке буде кращим за Ватикан, може бути Гаага - місцезнаходження Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини.
"Ватикан безумовно не розглядається в Росії як серйозна сила, здатна розв'язати такий складний конфлікт", - заявило на умовах анонімності одне високопоставлене російське джерело, знайоме з позицією Кремля на найвищому рівні.
Російські джерела наголосили, що більшості високопоставлених російських чиновників буде дуже складно навіть дістатися до Ватикану з Москви, оскільки прямі рейси було скасовано після початку війни 24 лютого 2022 року, а щодо російських чиновників діє безліч санкцій Європейського ЄС.
Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман як потенційно відповідні майданчики для переговорів.
Ідея Ватикану
Ватикан досі зберігав мовчання у відповідь на ідею, висловлену президентом США Дональдом Трампом після розмови з Володимиром Путіним, про те, що Лев XIV міг би провести переговори, спрямовані на припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила минулого тижня, що Лев XIV, перший понтифік, який народився в США, підтвердив свою готовність провести переговори під час телефонної розмови з нею.
Міністр закордонних справ Путіна Сергій Лавров заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів "трохи неелегантна" з огляду на те, що Росія і Україна є країнами східного православ'я.
Перший раунд переговорів між Росією та Україною проходив у травні в мусульманському Стамбулі. До цього США проводили переговори з Росією і з Україною в мусульманській Саудівській Аравії.
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