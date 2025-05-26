У Кремлі проти Ватикану як майданчика для переговорів із двох причин, - Reuters

Росія проти католицького Ватикану як місця для мирних переговорів з Україною. У Кремлі пропонують Туреччину і країни Перської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела агентства, однією з причин є те, що Святий Престол є резиденцією католицизму і оточений Італією, членом НАТО і ЄС.

Джерела також зазначають, що багато російських чиновників навіть не можуть літати туди через західні обмеження.

Один із російських чиновників із сарказмом зауважив, що єдиним місцем проведення зустрічі, яке буде кращим за Ватикан, може бути Гаага - місцезнаходження Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини.

"Ватикан безумовно не розглядається в Росії як серйозна сила, здатна розв'язати такий складний конфлікт", - заявило на умовах анонімності одне високопоставлене російське джерело, знайоме з позицією Кремля на найвищому рівні.

Російські джерела наголосили, що більшості високопоставлених російських чиновників буде дуже складно навіть дістатися до Ватикану з Москви, оскільки прямі рейси було скасовано після початку війни 24 лютого 2022 року, а щодо російських чиновників діє безліч санкцій Європейського ЄС.

Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман як потенційно відповідні майданчики для переговорів.