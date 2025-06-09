Папа Римський зробив важливу заяву про Великдень: що зміниться для всіх християн

Папа Римський Лев XIV заявив, що Католицька Церква готова шукати спільне рішення щодо єдиної дати святкування Світлого Христового Воскресіння - щоб всі християни відзначали Великдень разом (в один день).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Vatican News .

Що саме розповів Папа Римський Лев XIV

Під час симпозіуму в Римі, присвяченого 1700-річчю Першого Нікейського собору та питанню католицько-православної єдності, Папа Лев XIV наголосив: "те, що об'єднує християн - набагато більше, ніж те, що розділяє".

"Нікейський собор - це не просто подія минулого, а компас, який повинен продовжувати вести нас до повної видимої єдності всіх християн", - зауважив понтифік.

Він нагадав, що Вселенський собор мав на меті вирішити богословські суперечки та встановити єдину християнську доктрину, а його результати включали підтвердження божественності Христа та формулювання Нікейського символу віри.

На думку Лева XIV, Перший Вселенський Собор є "фундаментальним" для спільного шляху, який католики та православні здійснили разом.

"Єдність, якої прагнуть християни, не буде передусім плодом наших власних зусиль та не буде реалізована за допомогою якоїсь заздалегідь уявленої моделі чи плану", - вважає Папа Римський.

Натомість християнська єдність, на його думку, буде "даром, отриманим так, як того хоче Христос, і тими засобами, якими Він хоче, дією Святого Духа".

Нагадуючи, що дата Великодня є однією з трьох основних тем симпозіуму, Папа Лев XIV зауважив, що однією з цілей Нікейського собору 325 року було саме встановлення спільної дати Великодня.

"На жаль, відмінності в календарях більше не дозволяють християнам святкувати разом найважливіше свято літургійного року", - зауважив понтифік.

За його словами, така ситуація:

спричиняє пастирські проблеми у громадах;

розділяє сім'ї;

послаблює довіру "до нашого свідчення Євангелія".

Водночас Папа розповів: було запропоновано кілька конкретних рішень, які, поважаючи принцип Нікейського собору, дозволять християнам разом святкувати "Свято свят".

Він висловив задоволення тим, що цього року всі християни мали можливість святкувати Великдень в один день і підтвердив "відкритість Католицької Церкви до пошуку екуменічного рішення, яке сприятиме спільному святкуванню Воскресіння Господнього".

На його думку, спільна дата цього свята надасть "більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса та спасіння, народженого вірою в спасительну істину Євангелія".