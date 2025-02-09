Папа Римський не зміг закінчити проповідь через проблеми з диханням, - ANSA

Папа Римський проводив проповідь у неділю у Ватикані. Однак він був змушений її скоротити.

"Тепер я перепрошую і прошу майстра продовжувати читати, тому що мені важко дихати", - сказав понтифік.

Він пояснив це тим, що у нього з'явились проблеми з диханням на фоні нападу бронхіту.