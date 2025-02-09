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Папа Римський не зміг закінчити проповідь через проблеми з диханням, - ANSA

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA.

Папа Римський проводив проповідь у неділю у Ватикані. Однак він був змушений її скоротити.

"Тепер я перепрошую і прошу майстра продовжувати читати, тому що мені важко дихати", - сказав понтифік.

Він пояснив це тим, що у нього з'явились проблеми з диханням на фоні нападу бронхіту.

 

Заяви Папи Римського про війну в Україні

Нагадаємо, Папа Римський неодноразово вирізнявся неоднозначними заявами про війну Росії проти України. Зокрема, він заявляв про необхідність проявити "сміливість підняти білий прапор" і почати переговори.

При цьому нещодавно понтифік називав українців і росіян "двоюрідними братами" і наголошував, що народам потрібно "знайти спільну мову".

Водночас днями Папа Римський Франциск поспілкувався з молодими українцями та відповів на їхні запитання. Понтифік закликав до патріотизму, а також до прощення ворогів.

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Папа римський