Папа Римський назвав росіян та українців "двоюрідними братами"

Папа Римський Франциск провів месу, під час якої помолився та закликав до миру між Україною і Росією. При цьому він назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Вони (українці та росіяни. - ред.) брати, двоюрідні брати. Нехай вони порозуміються! Війна - це завжди поразка. Мир усьому світу!", - сказав Франциск.

Під час візиту на французький острів Корсика, понтифік звернувся з молитвою до "Пресвятої Богородиці" за "довгоочікуваний мир для українського і російського народу".

Скандальні висловлювання Папи Римського

За останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.

Найбільш скандальною була заява у березні цього року, коли Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією та вжив словосполучення "білий прапор". Така заява викликала вкрай негативну реакцію офіційного Києва та країн Заходу.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, що меседжами про "білий прапор" для України, Франциск "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав".

Понтифік також вважає, що мир шляхом переговорів кращий, за нескінченну війну.

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