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Папа Римский не смог закончить проповедь из-за проблем с дыханием, - ANSA

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Папа Римский проводил проповедь в воскресенье в Ватикане. Однако он был вынужден ее сократить.

"Теперь я извиняюсь и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать", - сказал понтифик.

Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

Напомним, Папа Римский неоднократно отличался неоднозначными заявлениями о войне России против Украины. В частности, он заявлял о необходимости проявить "смелость поднять белый флаг" и начать переговоры.

При этом недавно понтифик называл украинцев и россиян "двоюродными братьями" и подчеркивал, что народам нужно "найти общий язык".

В то же время на днях Папа Римский Франциск пообщался с молодыми украинцами и ответил на их вопросы. Понтифик призвал к патриотизму, а также к прощению врагов.

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Папа римский