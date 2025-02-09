Папа Римский не смог закончить проповедь из-за проблем с дыханием, - ANSA

Папа Римский проводил проповедь в воскресенье в Ватикане. Однако он был вынужден ее сократить.

"Теперь я извиняюсь и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать", - сказал понтифик.

Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита.