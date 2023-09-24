Папа Римський заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброї

Папа Франциск визнав, що він розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли особливих результатів. Але він також сказав, що за "конфліктом" Росії та України стоїть збройова промисловість.

"Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю", - висловився понтифік.

Папа також прокоментував заяви прем'єра Польщі Матеуша Моравецького про надання зброї Україні. Понтифік не називав конкретних країн, але зазначив, що такі "ігри" небезпечні.

"Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно", - сказав він.

Речник Ватикану Маттео Бруні надав роз'яснення слів Франциска. Він підкреслив, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання.

"Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю", - пояснив речник.

Що сказав Моравецький

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинила передавати зброю Україні. Причиною цього є модернізація польської армії.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер уточнив, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами.

Така заява глави польського уряду пролунала на тлі конфлікту між Україною та Польщею через імпорт зерна. Усі деталі про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.