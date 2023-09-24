Папа Римский заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружия

Папа Франциск признал, что он разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли особых результатов. Но он также сказал, что за "конфликтом" России и Украины стоит оружейная промышленность.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием", - высказался понтифик.

Папа также прокомментировал заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о предоставлении оружия Украине. Понтифик не называл конкретные страны, но отметил, что такие "игры" опасны.

"Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине) оружие. Начинается процесс, в котором мученик, безусловно, будет украинский" народ, и это неприятно", - сказал он.

Спикер Ватикана Маттео Бруни дал разъяснение слов Франциска. Он подчеркнул, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку.

"Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью", - объяснил спикер.

Что сказал Моравецкий

Напомним, вчера, 20 сентября, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна перестала передавать оружие Украине. Причиной этого модернизация польской армии.

Позже представитель правительства Польши Петр Мюллер уточнил, что Польша продолжает передавать Украине вооружение по ранее согласованным контрактам.

Такое заявление главы польского правительства прозвучало на фоне конфликта между Украиной и Польшей из-за импорта зерна. Все детали о нем можете узнать в материале РБК-Украина.