Папа Римський засудив бомбардування українських міст та назвав їх "безжальними"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T he Guardian .

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав понтифік.

Також Папа помолився про те, що "може змінити серця людей, у руках яких доля війни, щоб вони могли зупинити цю хвилю насильства і відновити мирне співіснування".