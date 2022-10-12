Папа Римский осудил бомбардировки украинских городов и назвал их "безжалостными"

Папа Римский Франциск осудил российские "безжалостные бомбардировки" украинских городов и в очередной раз призвал остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мое сердце всегда обращено к народу Украины, особенно к тем, кто живет в местах, пострадавших от бомбардировок", - сказал понтифик. Также Папа помолился о том, что "может изменить сердца людей, в чьих руках судьба войны, чтобы они могли остановить эту волну насилия и восстановить мирное сосуществование".