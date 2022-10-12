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Папа Римський засудив бомбардування українських міст та назвав їх "безжальними"

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Ватикан, Середа 12 жовтня 2022 12:19
Папа Римський засудив бомбардування українських міст та назвав їх "безжальними" Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Папа Римський Франциск засудив російські "безжальні бомбардування" українських міст і вкотре закликав зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань", - сказав понтифік.

Також Папа помолився про те, що "може змінити серця людей, у руках яких доля війни, щоб вони могли зупинити цю хвилю насильства і відновити мирне співіснування".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО. Сьогодні, 11 вересня, окупанти випустили містами України понад 40 ракет. Більшість із них було збито силами ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок масованих ранкових обстрілів Росія пошкодила у Києві понад 40 житлових будинків. Також пошкодження зазнали навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури.

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Папа римський Війна в Україні
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