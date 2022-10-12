Папа Римский осудил бомбардировки украинских городов и назвал их "безжалостными"
Папа Римский Франциск осудил российские "безжалостные бомбардировки" украинских городов и в очередной раз призвал остановить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мое сердце всегда обращено к народу Украины, особенно к тем, кто живет в местах, пострадавших от бомбардировок", - сказал понтифик.
Также Папа помолился о том, что "может изменить сердца людей, в чьих руках судьба войны, чтобы они могли остановить эту волну насилия и восстановить мирное сосуществование".
Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО. Сегодня, 11 сентября, оккупанты выпустили по городам Украине более 40 ракет. Большинство из них было сбито силами ПВО.
Позже стало известно, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.