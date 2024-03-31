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Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех"

Воскресенье 31 марта 2024 14:44
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Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех" Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов (Израиля, Сектора Газа и Украины, - ред.). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!", - заявил Франциск.

Заявления Папы Римского

9 марта Франциск заявил о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, со своей стороны, призвал Папу Римского к визиту в Украину. По его словам, это стало бы важным сигналом не только для страны, но и для всего мира.

Также недавно Франциск снова призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров.

Более подробно о скандальных заявлениях Папы Римского – в материале РБК-Украина.

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