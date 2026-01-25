Папа Римський зробив заяву про кінець війни в Україні

Під час недільної молитви Папа Римський Лев XIV закликав світ активізувати зусилля для припинення війни в Україні. Понтифік наголосив на стражданнях цивільного населення та потребі справедливого й тривалого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Vatican News.
В неділю, звертаючись до вірян на площі Святого Петра після молитви "Ангел Господній", Папа Лев XIV закликав молитися за мир у світі, особливо в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, де війна щодня забирає життя й руйнує долі людей.
Говорячи про Україну, Понтифік наголосив, що країна й надалі зазнає безперервних атак, які залишають цивільне населення в умовах гуманітарної кризи, зокрема на тлі зимових холодів.
"Я з сумом стежу за тим, що відбувається, я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них", - сказав Папа.
Він підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів, поглиблює розкол між народами та віддаляє можливість справедливого й тривалого миру.
"Я закликаю всіх активізувати свої зусилля для припинення війни", - наголосив Лев XIV.
Окремо Папа звернувся до молоді Католицької Акції, яка перебувала на площі Святого Петра. Він подякував їм за ініціативу "Караван миру" та підкреслив важливість співпраці між людьми й спільнотами, попри відмінності.
Понтифік закликав молодь бути будівниками миру у повсякденному житті - вдома, у школі, спорті та суспільстві, нагадуючи, що зло можна перемогти лише добром, а не насильством - ані словами, ані діями.
Нагадаємо, що 11 січня Папа Римський Лев XIV звернувся до Росії з вимогою припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, наголосивши на серйозних гуманітарних наслідках для цивільного населення.
Понтифік висловив солідарність з Україною після чергових масованих атак по об’єктах енергетики та закликав вірян молитися за справедливий і тривалий мир для українського народу, який переживає складні випробування.
За словами Папи, він із глибоким сумом стежить за повідомленнями про нові обстріли українських міст, зокрема Києва. Такі напади призводять до загибелі та поранень мирних жителів, серед яких є й діти.