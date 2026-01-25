Папа Римский сделал заявление о конце войны в Украине

В воскресенье, обращаясь к верующим на площади Святого Петра после молитвы "Ангел Господень", Папа Лев XIV призвал молиться за мир в мире, особенно в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, где война ежедневно уносит жизни и разрушает судьбы людей.

Говоря об Украине, Понтифик подчеркнул, что страна продолжает подвергаться непрерывным атакам, которые оставляют гражданское население в условиях гуманитарного кризиса, в частности на фоне зимних холодов.

"Я с грустью слежу за тем, что происходит, я рядом с теми, кто страдает, и молюсь за них", - сказал Папа.

Он подчеркнул, что длительный конфликт имеет все более тяжелые последствия для мирных жителей, углубляет раскол между народами и отдаляет возможность справедливого и длительного мира.

"Я призываю всех активизировать свои усилия для прекращения войны", - подчеркнул Лев XIV.

Отдельно Папа обратился к молодежи Католической Акции, которая находилась на площади Святого Петра. Он поблагодарил их за инициативу "Караван мира" и подчеркнул важность сотрудничества между людьми и сообществами, несмотря на различия.

Понтифик призвал молодежь быть строителями мира в повседневной жизни - дома, в школе, спорте и обществе, напоминая, что зло можно победить только добром, а не насилием - ни словами, ни действиями.