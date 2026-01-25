RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Папа Римский сделал заявление о конце войны в Украине

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Во время воскресной молитвы Папа Римский Лев XIV призвал мир активизировать усилия для прекращения войны в Украине. Понтифик отметил страдания гражданского населения и потребность справедливого и длительного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Vatican News.

В воскресенье, обращаясь к верующим на площади Святого Петра после молитвы "Ангел Господень", Папа Лев XIV призвал молиться за мир в мире, особенно в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, где война ежедневно уносит жизни и разрушает судьбы людей.

Говоря об Украине, Понтифик подчеркнул, что страна продолжает подвергаться непрерывным атакам, которые оставляют гражданское население в условиях гуманитарного кризиса, в частности на фоне зимних холодов.

"Я с грустью слежу за тем, что происходит, я рядом с теми, кто страдает, и молюсь за них", - сказал Папа.

Он подчеркнул, что длительный конфликт имеет все более тяжелые последствия для мирных жителей, углубляет раскол между народами и отдаляет возможность справедливого и длительного мира.

"Я призываю всех активизировать свои усилия для прекращения войны", - подчеркнул Лев XIV.

Отдельно Папа обратился к молодежи Католической Акции, которая находилась на площади Святого Петра. Он поблагодарил их за инициативу "Караван мира" и подчеркнул важность сотрудничества между людьми и сообществами, несмотря на различия.

Понтифик призвал молодежь быть строителями мира в повседневной жизни - дома, в школе, спорте и обществе, напоминая, что зло можно победить только добром, а не насилием - ни словами, ни действиями.

 

Напомним, что 11 января Папа Римский Лев XIV обратился к России с требованием прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, отметив серьезные гуманитарные последствия для гражданского населения.

Понтифик выразил солидарность с Украиной после очередных массированных атак по объектам энергетики и призвал верующих молиться за справедливый и длительный мир для украинского народа, который переживает сложные испытания.

По словам Папы, он с глубокой печалью следит за сообщениями о новых обстрелах украинских городов, в частности Киева. Такие нападения приводят к гибели и ранениям мирных жителей, среди которых есть и дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВатиканПапа Римский Лев XIVВойна в Украине