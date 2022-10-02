Папа Римский призвал Путина и Зеленского найти выход из войны
Папа Римский Франциск обеспокоен тем, что над миром нависла ядерная угроза. Призвал президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина завершить войну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Призвав к прекращению огня "во имя Бога", Папа Римский Франциск обратился к Зеленскому и Путину с просьбой найти выход из кризиса.
Как отмечает ABC News, Франциск также призвал главу Кремля положить конец "спирали насилия и смерти".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Франциск назвал "морально приемлемыми" поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии.
Также Папа Римский, во время обращения к священнослужителям, призвал не использовать религию для оправдания "зла войны", намекая на патриарха РПЦ Кирилла.
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