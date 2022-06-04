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Папа Римський про візит в Украну: потрібно дочекатися слушного моменту

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Рим, Субота 04 червня 2022 15:46
Папа Римський про візит в Украну: потрібно дочекатися слушного моменту Фото: Папа Римський Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Візит понтифіка, за його словами, відбудеться у слушний момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Я хотів би поїхати в Україну, але мені потрібно дочекатися слушного моменту", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання української дитини під час зустрічі з групою молоді у дворі Сан-Дамазо.

Понтифік додав, що найближчим часом він зустрінеться з українською владою, щоб з'ясувати, чи можливо це.

Нагадаємо, раніше у Ватикані заявили, що поки не бачать сенсу поїздки Франциска до Києва. При цьому сам понтифік заявляв про намір приїхати.

Також Папа Римський Франциск заявив про готовність поїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Однак Кремль проігнорував запит Ватикану.

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Папа римський Візит в Україну
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