Папа Римський відвідає Угорщину і обговорить з Орбаном Україну

Папа Франциска прибуде до Угорщини у п'ятницю, 28 квітня, його візит триватиме три дні. За даними ЗМІ, головною метою поїздки понтифіка стане зустріч з угорськими католиками, проте темами тем його публічних звернень і зустрічей також будуть події у світі.

є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати "промирними" щодо України.

Нагадаємо, Папа Римський згадав про війну в Україні під час своєї великодньої промови.

Також Папа Франциск раніше заявив про готовність відвідати Київ, але при умові, що після цього він поїде до Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.